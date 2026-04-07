Buntes Allerlei zum Start in die kurze WocheJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 07.04.2026: Buntes Allerlei zum Start in die kurze Woche
50 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Der Start in die kurze Woche ist gefüllt mit spannenden Themen. Vom Sommerurlaub, über die kranke Edda bis hin zur neuen Riester-Rente, zu guten Gesprächen mit dem Chef und dem Umgang mit Narzissmus.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1