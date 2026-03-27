Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Ein Freitag voller Überraschungen

SAT.1Folge vom 27.03.2026
Ein Freitag voller Überraschungen

Ein Freitag voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 27.03.2026: Ein Freitag voller Überraschungen

56 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Handynutzung als Problem, eine Diskussion zum Ehegattensplitting oder auch der Umgang mit einem großen Lotto-Gewinn sind neben den Talks zum Auswanderungswunsch, zur Internetleitung, zu den Netzhighlights und mit Detlef D! Soost heute Thema.

Alle verfügbaren Folgen