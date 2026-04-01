"April, April!" mit Alina und BoschiJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 01.04.2026: "April, April!" mit Alina und Boschi
48 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Gemeinsam mit Alina und Boschi starten wir in den ersten Tag des Aprils. Anstatt Aprilscherze haben wir Updates zum Wolf Grindi, Psychologie-Fakten und das umstrittene Lungenkrebsscreening für Starkraucher.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1