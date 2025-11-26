SAT.1 NRW
Folge vom 26.11.2025: Sat.1 NRW 26.11.2025
24 Min.Folge vom 26.11.2025
+++ ENDSTATION: Straßenbahn in Düsseldorf entgleist, mehrere Verletzte +++ WER BEKOMMT DAS GELD? Diskussionen um die Haushaltspläne für 2026 in NRW +++ EINMAL FLAMBIERTES EIS BITTE: Neuer viraler Hype auf dem Cranger Weihnachtszauber+++ Außerdem: Heimlicher Feuerwerksvorrat führt zu einem Brand im Kölner Süden, die Bürokratie macht selbst am Grab nicht Halt und führt zu Ärger in Velbert, Weihnachtsstimmung startet jetzt mit einer überwältigenden Lichtinstallation in Oberhausen, die Weihnachtsleckereien bekommen Zuwachs durch flambiertes Marshmalloweis auf dem Cranger Weihnachtszauber, Borussia Mönchengladbach hat seine jüngste Erfolgswelle getestet, in Köln wird der Bierdeckel zu einem Bauprojekt – Wetteraussichten für die nächsten Tage.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW