SAT.1 NRW
Folge vom 12.12.2025: Sat.1 NRW 12.12.2025
24 Min.Folge vom 12.12.2025
+++ Messerattacke in Herford: 16-Jähriger in Lebensgefahr +++ EU legt Rückwärtsgang bei Verbrenner-Aus ein +++ Scheitern des Bierdeckel-Weltrekordversuchs in Köln Außerdem: Heute sprechen wir über die Probleme mit abgestellten Einkaufswagen in Marl, LKWs, die für Streckenausfälle sorgen, die Straßenordnung gegen Obdachlose in Solingen, das überraschend schlechte Abschneiden von NRW im bundesweiten Kinderindex, das Jubiläum der Sportstiftung NRW und die Glühweinatmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt von Herford. Und zum Schluss geben wir einen Ausblick auf das Wetter für die nächsten drei Tage.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW