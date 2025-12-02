SAT.1 NRW
+++ Hoffnung auf Olympia! NRW bewirbt sich für die Olympischen Spiele mit Köln als Zentrum +++ Klassenkampf! Bundesarbeitsministerin Bas spricht gegen Unternehmer +++ Kabinenklatsch! Interview mit SAT.1 NRW-Legende Silvia Bouraada in der Kölner Seilbahn +++ Außerdem: Urteilsverkündung im Fall der beim Gassigehen getöteten Charlyn aus Essen, doppeltes sportliches Highlight in Dortmund und die Rettung einer älteren Frau aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Bad Honnef. Weitere Themen sind die Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten in Köln und die Reaktionen von Unternehmern auf die Aussagen der Arbeitsministerin. Am Schluss ein Happy End für ein in einen Erdloch gefallenes Schaf in Beverungen.
