Folge vom 01.12.2025: Sat.1 NRW 01.12.2025
+++ 200 Personen attackieren Polizei: Eskalation bei Auto-Tunertreffen in Solingen +++ Probleme mit Bezahlkarte für Flüchtlinge: Landesregierung führt neue Regel ein +++ Bäckerei in Neuss backt 37 Meter lange Weihnachtsleckerei für den guten Zweck +++ Außerdem: Schockierender Fund: Leiche ohne Kopf und Hände entdeckt +++ Städte bleiben dunkel: Kein Geld für Weihnachtsbeleuchtung +++ Missbrauchsvorwürfe gegen ehemaligen BVB-Manager: Wohnung durchsucht +++ Prozess nach Überfall vor vier Jahren startet +++ Streit um Glühwein-To-Go-Angebot auf Münsteraner Weihnachtsmarkt +++ Blinder Junge und sein Vater hoffen auf Unterstützung +++ Gastronom in Bochum bietet Burger für 3,99 Euro an +++ Neues Schiedsgericht für NS-Raubkunst löst Streit schneller +++ Illegales Tuner-Treffen in Solingen +++ Wetteraussichten und Ort des Tages