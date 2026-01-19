Zum Inhalt springenBarrierefrei
+++ Olympia in NRW - Bürgerentscheid in drei Monaten +++ Schwerer Autounfall in Kleve mit einem Toten und zwei lebensgefährlich Verletzten +++ Bootsmesse in Düsseldorf zeigt neueste Trends aus der Unterwasserwelt. Außerdem: Spektakulärer Bank-Einbruch in Gelsenkirchen mit über 500.000 Gegenständen, die auf DNA untersucht werden müssen +++ Keine Steuersenkung für Getränke in Bars +++ Analyse der Situation des Einzelhandels in NRW.

