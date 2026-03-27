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Folge vom 27.03.2026: Sat.1 NRW 27.03.2026
24 Min.Folge vom 27.03.2026
+++ Gefangen im Feuer: Dramatische Rettung in Essen +++ Überraschung: Ministerpräsident Wüst wird vorübergehend Bundespräsident +++ 30 Jahre Movie Park: Wie hat sich der Freizeitpark in Bottrop verändert? +++ Außerdem: Krasse Vorwürfe gegen die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Neuer Tarifvertrag bei Verdi gibt Pendler in NRW eine Atempause. Eine verbeamtete Lehrerin im Ruhrgebiet wird wegen Betrugsverdacht durchsucht. "Frikadellen-Freddy" bittet Fans um Hilfe für einen neuen Elektrorollstuhl. Der Start in die Osterferien bringt Reiselust und Stau. Ein ungewöhnlicher Gast in einem Fitnessstudio in Hagen. Und der Wetterausblick bleibt weiterhin winterlich.
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