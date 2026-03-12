Sat.1 NRW
+++ Rettungsdiensthalle in Wuppertal in Flammen +++ Microsoft plant Server-Standorte in NRW +++ Schiedsrichter stirbt nach Linienrichter-Einsatz +++ Außerdem: Ein mutmaßlicher Fall von Entführung beschäftigt die Polizei in Gevelsberg. Eine detaillierte Studie zur Gewalt und sexuellen Missbrauch im Erzbistum Paderborn wird von der Universität Paderborn vorgestellt. Die Bundeswirtschaftsministerin schlägt vor, die Erhöhung der Spritpreise auf einmal täglich zu beschränken. Im Rheinischen Revier soll der offizielle Baustart für Microsofts Rechenzentrum stattfinden. Pilotenstreiks bei der Lufthansa könnten Reisepläne stören. Tragischer Tod eines Linienrichters in der Landesliga. Mehrere Bombenfunde legen den Bahnverkehr in NRW lahm. Championsleague-Spiel mit enttäuschendem Ausgang für Leverkusen und Mönchengladbach. Und schließlich die Wetteraussichten für das Wochenende.