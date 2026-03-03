Sat.1 NRW
Folge vom 03.03.2026: Sat.1 NRW 03.03.2026
24 Min.Folge vom 03.03.2026
+++ Update für Gesundheitssystem: Überarbeiteter Praxisplan mit neuer Patientensteuerung +++ Schlecht ausgeparkt: Auto stürzt in Baugrube +++ Ungewöhnliches Gesangsduo geht viral +++ Außerdem: Einblick in die Folgen des Iran-Krieges für Reisende, massiver Stromausfall legt Kommunen in Aachen lahm, Warnstreik bei der AWO in NRW, tragischer Vorfall bei Gassirunde in Essen, steigende Kraftstoffpreise in Folge des Krieges und das Projekt in Warendorf für eine unabhängigere Energieversorgung. Außerdem berichtet über die immer noch zu hohe Kriminalitätsrate und ein Gespräch mit dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in NRW, und zu guter Letzt einen Blick aufs Wetter und die historische Altstadt Lemgo.
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW