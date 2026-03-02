Sat.1 NRW
Folge vom 02.03.2026: Sat.1 NRW 02.03.2026
+++ Messerattacke in Bielefeld +++ Urlaubsangst durch Konflikteskalation im Iran +++ Vergoldeter Matcha Latte im Test +++ Außerdem: Dramatische Ereignisse in Essen, als ein Streit endet tragisch mit einem Todesopfer. In Wuppertal startet heute der Prozess gegen mutmaßliche Diebe, die mit gezogenen Waffen eine Münzbörse stürmten. Die aktuelle Kriminalstatistik für Nordrhein Westfalen wurde veröffentlicht, mit Höhen und Tiefen. Ein neues Mahnmal im Paderborner Dom setzt ein Zeichen gegen sexuellen Missbrauch. Baubeginn für eine Pipeline, die den Tagebau Hambach mit Wasser aus dem Rhein speisen soll, beeinträchtigt Radfahrer und Fußgänger. Die traditionelle Ostereiersuche in Bochum Wattenscheid fällt dieses Jahr aus, da im letzten Jahr einige Erwachsene gierig zugegriffen haben. Und der Trend um den vergoldeten Match Latte hält sich weiterhin.