Sat.1 NRW
Folge vom 30.03.2026: Sat.1 NRW 30.03.2026
+++ Schweigeminute in Witten +++ Tarifverhandlungen bei der Awo +++ Ostersuche im Gelsenkirchener Zoo +++ Außerdem: Ein mysteriöser Fall von Explosion in Bonn lässt Anwohner in Angst und Schrecken. In Essen stehen sieben Angeklagte wegen eines brutalen Familienstreits vor Gericht. Bielefeld's ehrgeizige Pläne für klimafreundliche Müllabfuhr durch Wasserstoffangetriebene Müllwagen scheitern an logistischen Problemen. Eine Mutter in tiefer Trauer wird mit wiederholten Grabschändungen ihres verstorbenen Sohnes konfrontiert. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Extremsportler Joey Kelly und seine neuesten Rekord-Versuche. Wir werfen auch einen Blick in ein Zuhause, das mit Flugzeugmöbeln dekoriert ist. Abschließend blicken wir auf das Ferienwetter und die Neuheit im Brückenbau.