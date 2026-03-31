Sat.1 NRW
Folge vom 31.03.2026: Sat.1 NRW 31.03.2026
24 Min.Folge vom 31.03.2026
+++ Neue Regeln für Tankstellen ab 1. April +++ Vorgefertigte Fassadenmodule bringen Revolution im Wohnungsbau +++ Mysteriöse Treppe in Sprockhövel führt ins Nichts +++ Außerdem: Hohe Zapfsäulenpreise zu Ostern, wachsende Waldbrandgefahr in NRW trotz nasskaltem Wetter, der stressige Einsatz der Feuerwehr in Lüdinghausen, der Totschlagprozess in Minden, die aktuellen Arbeitslosenzahlen in NRW, die drohende Räumung langjähriger Mieter in Dortmund und die Eröffnung des „Hauses des Jugendrechts“ in Bielefeld. Des Weiteren: teure WG-Zimmer, das ehemalige Gefängnis wird zum Studentenwohnheim, das merkwürdige Bauwerk in Sprockhövel und die Wettervorhersage für NRW. Schließlich: eine süße Diebstahlsnachricht zum Abschluss der Sendung.
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Genre:Nachrichten
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