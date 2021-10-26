Wohnst Du schon oder räumst Du noch? Von Menschen im Umbau-WahnsinnJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 1: Wohnst Du schon oder räumst Du noch? Von Menschen im Umbau-Wahnsinn
44 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Die Deutschen sind im Renovierungsfieber. Statt in Urlaub oder andere Projekte wird mehr und mehr Geld in Wohnungseinrichtung investiert. Knapp 2.500 Euro sind es pro Kopf jährlich. Während die einen selbst Hand anlegen, holen sich andere Profis ins Haus, um es auszumisten, zu pimpen oder ganz neu zu gestalten. Die "SAT.1 Reportage" begleitet drei Familien, die ihr ganz persönliches Projekt "schöner Wohnen" angehen, vorher jedoch mächtig ins Schwitzen kommen.
