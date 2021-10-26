Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Wohnst Du schon oder räumst Du noch? Von Menschen im Umbau-Wahnsinn

SAT.1Staffel 2020Folge 1vom 26.10.2021
Wohnst Du schon oder räumst Du noch? Von Menschen im Umbau-Wahnsinn

Sat.1 Reportage

Folge 1: Wohnst Du schon oder räumst Du noch? Von Menschen im Umbau-Wahnsinn

44 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12

Die Deutschen sind im Renovierungsfieber. Statt in Urlaub oder andere Projekte wird mehr und mehr Geld in Wohnungseinrichtung investiert. Knapp 2.500 Euro sind es pro Kopf jährlich. Während die einen selbst Hand anlegen, holen sich andere Profis ins Haus, um es auszumisten, zu pimpen oder ganz neu zu gestalten. Die "SAT.1 Reportage" begleitet drei Familien, die ihr ganz persönliches Projekt "schöner Wohnen" angehen, vorher jedoch mächtig ins Schwitzen kommen.

