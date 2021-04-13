Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 Reportage

Yes we kehr - Mit den Müllkutschern unterwegs - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2020Folge 6vom 13.04.2021
Yes we kehr - Mit den Müllkutschern unterwegs - Die SAT.1 Reportage

Yes we kehr - Mit den Müllkutschern unterwegs - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen

Sat.1 Reportage

Folge 6: Yes we kehr - Mit den Müllkutschern unterwegs - Die SAT.1 Reportage

45 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12

"Yes we kehr" begleitet kernige Müllkutscher aus Lübeck, Weimar und Velten bei Berlin bei ihren täglichen Touren und erzählt ihre ganz persönlichen Geschichten. Ohne die Männer in orange würden wir in unserem eigenen Dreck versinken. Sie sorgen täglich dafür, dass unsere Tonnen geleert und Sperrmüllberge von den Straßen verschwinden - die Müllwerker der Abfallentsorgungsunternehmen. Ein knallharter Job, egal bei welchem Wetter.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Sat.1 Reportage
SAT.1
Sat.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Alle 5 Staffeln und Folgen