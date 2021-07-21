Der Boom ums Baden - ein Freizeitpark rüstet auf - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Der Boom ums Baden - ein Freizeitpark rüstet auf - Die SAT.1 Reportage
Der Europa-Park in Rust rüstet auf. Deutschlands größter Freizeitpark setzt mit seiner jüngsten Neueröffnung aber nicht auf neue Achterbahnen, sondern auf Rutschen-Action und Badespaß. Auf einer Fläche von 450.000 Quadratmetern wurde mit einem Invest von 180 Millionen Euro innerhalb von einem Jahr Bauzeit eine gigantische Wasser-Erlebniswelt errichtet. Zu den 25 Attraktionen für die ganze Familie zählen unter anderem 17 Wasserrutschen.
