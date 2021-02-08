Notruf Tier - Rettung in letzter MinuteJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 8: Notruf Tier - Rettung in letzter Minute
44 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 12
Tierärztin Chantal Lietzau und Veterinärmediziner Christoph Tenhaven arbeiten in einer der größten Tierkliniken von Nordrhein-Westphalen in Recklinghausen. Ein Job zwischen Leben retten und Herrchen oder Frauchen trösten. Die SAT.1 Reportage "Notruf Tier - Rettung in letzter Minute" begleitet die Ärzte bei der Arbeit und schaut hinter die Kulissen einer Klinik für Vierbeiner & Co.
