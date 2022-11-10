Mein Vater, die Demenz und ich. Wie Pflege gelingen kann - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Mein Vater, die Demenz und ich. Wie Pflege gelingen kann - Die SAT.1 Reportage
45 Min.
Moderator Philipp Hageni macht das Thema "häusliche Pflege" zur Schlagzeile. Von Kameras begleitet unternimmt er mit seinem an Alzheimer erkranktem Vater Reisen, bevorzugt auf dem Fahrrad. Damit will er das Leben mit Pflegenden sichtbar werden lassen, zu Diskussionen auffordern und auf das Thema aufmerksam machen. In der "SAT.1 Reportage" geht er noch einen Schritt weiter: Er besucht pflegende Angehörige und entwickelt neue Ideen, deren Alltag zu erleichtern.
