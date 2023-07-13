Mutige Meister - Die neue Lust am HandwerkJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 4: Mutige Meister - Die neue Lust am Handwerk
45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Es mangelt an Nachwuchs im Handwerk. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlt es an schätzungsweise 250.000 Auszubildenden. Doch langsam regt sich neues Interesse an den alten Künsten. Die SAT.1 Reportage porträtiert junge Menschen, oft mit akademischem Hintergrund, die sich ganz bewusst für die harte Arbeit entschieden haben und frischen Wind in altehrwürdige Handwerksberufe bringen.
