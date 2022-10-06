Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 Reportage

Zwischen Leben und Tod - Einsatz für die Luftretter - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2022Folge 7vom 06.10.2022
Zwischen Leben und Tod - Einsatz für die Luftretter - Die SAT.1 Reportage

Zwischen Leben und Tod - Einsatz für die Luftretter - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen

Sat.1 Reportage

Folge 7: Zwischen Leben und Tod - Einsatz für die Luftretter - Die SAT.1 Reportage

45 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12

Wenn es bei der Notfall-Versorgung besonders schnell gehen muss, kommt die Luftrettung zum Einsatz. Seit rund 50 Jahren sind die Crews des ADAC am Himmel über Deutschland im unermüdlichen Einsatz - über eine Million Mal wurde quer durch die Bundesrepublik bereits zur Rettung unter besonders schweren Bedingungen durchgestartet! Wie unsere Helden mit Rückschlägen umgehen und welche Höhepunkte sie in diesem außergewöhnlichen Beruf erleben, gibt es in dieser Reportage zu sehen.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Sat.1 Reportage
SAT.1
Sat.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Alle 5 Staffeln und Folgen