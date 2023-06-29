Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Ackern für die Zukunft - wie Bauern ihre Höfe retten

SAT.1Staffel 2022Folge 8vom 29.06.2023
Ackern für die Zukunft - wie Bauern ihre Höfe retten

Folge 8: Ackern für die Zukunft - wie Bauern ihre Höfe retten

45 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12

Mit neuen Ideen und frischem Input versucht eine junge Generation an Landwirten ihre Höfe in die Zukunft zu führen. Doch harter Arbeit und großen Investitionen steht oft nur geringer Gewinn gegenüber. Risikobereitschaft und Ausdauer sind gefragt. Die SAT.1 Reportage begleitet drei junge Bauern und deren Familien, die auf unterschiedliche Weise versuchen, ihre Vision von moderner Landwirtschaft zu leben. Dabei setzen sie auf unterschiedliche Konzepte.

