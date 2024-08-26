Staffel 1Folge 11vom 26.08.2024
Der Geist der Weihnacht / Kleider machen LeuteJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 11: Der Geist der Weihnacht / Kleider machen Leute
22 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 6
Das perfekte Weihnachtsfoto des Trios wird von einem hartnäckigen Geist ruiniert, der sich weigert, in die Kamera zu lächeln. // Papier gibt sich als Arzt aus, um Respekt zu erlangen. Schere will ihn als Basketballstar verkleidet übertrumpfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schere, Stein, Papier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Familie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon