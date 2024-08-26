Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 11vom 26.08.2024
Der Geist der Weihnacht / Kleider machen Leute

Folge 11: Der Geist der Weihnacht / Kleider machen Leute

22 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 6

Das perfekte Weihnachtsfoto des Trios wird von einem hartnäckigen Geist ruiniert, der sich weigert, in die Kamera zu lächeln. // Papier gibt sich als Arzt aus, um Respekt zu erlangen. Schere will ihn als Basketballstar verkleidet übertrumpfen.

