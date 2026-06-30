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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 30.06.2026
Die Auto-Show / Augenbrauen

Die Auto-Show / AugenbrauenJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 30.06.2026: Die Auto-Show / Augenbrauen

22 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6

Schere, Stein, Papier wollen ihr ungewöhnliches Auto "Die Susan" in ein preisgekröntes Fahrzeug verwandeln. // Papier gibt Stein mechanische Augenbrauen, um bei einem Model Casting zu helfen. Schere erlebt ein Abenteuer mit Stellvertretern.

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