Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 01.03.2024
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Schere geht das Geld aus und versucht sich als Hausmeister, wobei er feststellt, dass der Job mehr Geschick erfordert, als er zunächst dachte. Unterdessen versuchen Stein und Papier, Schere auf ungewöhnliche Weise zur Job-Suche zu motivieren.

Nickelodeon

