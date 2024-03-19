Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 19.03.2024
Versteckspiel / 15 Minuten Ruhm

Versteckspiel / 15 Minuten RuhmJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge 4: Versteckspiel / 15 Minuten Ruhm

22 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 6

Das Trio spielt ein Versteckspiel, das den ganzen Globus umspannt und Jahrzehnte in Anspruch nimmt. // Um ihren Vermieter dazu zu bringen, die Miete zu senken, versucht das Trio, ihm bei der Verwirklichung seines unmöglichen Traums zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schere, Stein, Papier
Nickelodeon

Schere, Stein, Papier

Alle 1 Staffeln und Folgen