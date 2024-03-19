Staffel 1Folge 4vom 19.03.2024
Versteckspiel / 15 Minuten RuhmJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 4: Versteckspiel / 15 Minuten Ruhm
22 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 6
Das Trio spielt ein Versteckspiel, das den ganzen Globus umspannt und Jahrzehnte in Anspruch nimmt. // Um ihren Vermieter dazu zu bringen, die Miete zu senken, versucht das Trio, ihm bei der Verwirklichung seines unmöglichen Traums zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schere, Stein, Papier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Nickelodeon