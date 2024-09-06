Staffel 1Folge 20vom 06.09.2024
Schere, Stein, Papier
Folge 20: Vermüllt
22 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6
Schere weigert sich, den Müll rauszubringen. Papier versucht, ihn zur Erfüllung der Aufgabe zu bringen, bis ein historisches Königreich aus lebenden Abfällen die Wohnung übernimmt, dessen Prinzessin Stein nach der perfekten Romanze sucht.
Schere, Stein, Papier
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon