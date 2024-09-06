Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schere, Stein, Papier

Staffel 1Folge 20vom 06.09.2024
Vermüllt

Folge 20: Vermüllt

22 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Schere weigert sich, den Müll rauszubringen. Papier versucht, ihn zur Erfüllung der Aufgabe zu bringen, bis ein historisches Königreich aus lebenden Abfällen die Wohnung übernimmt, dessen Prinzessin Stein nach der perfekten Romanze sucht.

