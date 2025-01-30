Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Gretas goldener Käfig
23 Min.Ab 12
Die 40-jährige Vera ist geschockt, als sie erfährt, dass ihre Tochter Greta nach dem Abi nach Bolivien will. Kurzerhand verbietet sie ihr das Auslandsjahr. Was niemand weiß: Vera ist damals auf ihrem eigenen Südamerika-Trip brutal vergewaltigt worden. Vor diesem Schicksal will sie ihre Tochter bewahren, doch damit stößt sie Greta immer weiter von sich. Greta (18) beschließt durchzubrennen. Schafft Vera es, ihrer Tochter alles zu erklären und sich ihrer Vergangenheit zu stellen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1