Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Herz aus Glas
22 Min.Ab 12
Der 34-jährige Tom Hartmann trifft nach längerer Zeit auf seine Freundin Saskia Ferling. Saskia ist gerade Witwe geworden. Ihr verstorbener Ehemann war ein wohlhabender Unternehmer im besten Alter. Seine gutgehende Glas-Manufaktur will Saskia nun verkaufen, um ihre und Toms Schulden zu begleichen. Doch die Firma gehört zur Hälfte Saskias Stieftochter Lena. Und die soll Tom jetzt so richtig um den Finger wickeln ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1