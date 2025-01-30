Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Remos Reue
Nie hat der wegen Drogenhandels vorbestrafte Remo Schwab sich jemandem anvertraut, nie hat er sich getraut, seine eigene Meinung zu vertreten. Als der 18-Jährige nach zwei Monaten aus der Jugendstrafanstalt kommt, bekommt er eine neue Chance. Die ambitionierte Sozialarbeiterin Tanja Käser will ihm helfen, ein besseres Leben zu führen. Aber Remo stellt sich quer. Doch dann versucht Tanjas Chef, sie zu vergewaltigen. Wird Remo diesmal über seinen Schatten springen?
