Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 40: K.o. für die Liebe
23 Min.Ab 12
Die 27-jährige Servicekraft Diana Lindner hat eine schwere Zeit hinter sich: Sie saß sechs Monate im Gefängnis. Ihr krimineller Ex-Freund und ihr Bruder hatten sie in ihre Machenschaften hineingezogen. Jetzt will Diana einen Neustart. Als sie eine feste Arbeit hat und sich in den reichen Geschäftsmann Andreas verliebt, scheinen sich ihre Träume zu erfüllen. Aber dann tauchen ihr Ex-Freund und ihr Bruder wieder auf und wollen Diana zwingen, ihren neuen Freund auszurauben ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1