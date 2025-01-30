Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 45
23 Min.Ab 12

Die Überstunden im Café haben sich gelohnt: Endlich kann sich Mia Pfaff (27) ihr absolutes Traumauto leisten - ein Oldtimer Cabrio. Doch schon kurz nach dem Kauf geschehen seltsame Dinge. Ein mysteriöser Mann lauert der Kellnerin immer wieder auf und greift sie schließlich sogar auf offener Straße an. Und auch Mias neue Bekanntschaft Paul zeigt auffällig großes Interesse an dem Liebhaberstück. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Wagen? Und wem kann Mia noch trauen?

SAT.1
