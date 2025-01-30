Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 50
Folge 50: Der Nachfolger

24 Min.Ab 12

Kein Job, kein Geld und ein täglich wachsender Berg Schulden: Henrik Knepper weiß keinen Ausweg mehr und versucht, sich das Leben zu nehmen. Er überlebt allerdings. Einige Wochen später scheint sich das Blatt zu wenden. Sein Bruder Claus, mit dem er sich vor Jahren überworfen hatte, bietet ihm aus heiterem Himmel 10.000 Euro an. Für eine Samenspende. Doch dann verliebt sich Henrik in Claus' Ehefrau Marina. Befindet er sich wieder in einer ausweglosen Situation?

