Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Abhängig

SAT.1Staffel 6Folge 56
Abhängig

AbhängigJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 56: Abhängig

22 Min.Ab 12

Martin Bolz führt nach außen hin geregeltes Leben. Doch seine Familie ist gezeichnet vom tragischen Tod des ersten Sohnes. Martins Frau Sandra ertränkt ihren Kummer seitdem täglich in Wodka. Selbst ihr noch lebender Sohn Benjamin (12) kann seiner Mutter die Lebensfreude nicht zurückgeben. Martin steht kurz vor einer Beförderung. Allerdings machen Gerüchte über Sandras Zustand die Runde. Martin kann die Augen nicht mehr vor der Realität verschließen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen