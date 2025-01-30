Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 56: Abhängig
Martin Bolz führt nach außen hin geregeltes Leben. Doch seine Familie ist gezeichnet vom tragischen Tod des ersten Sohnes. Martins Frau Sandra ertränkt ihren Kummer seitdem täglich in Wodka. Selbst ihr noch lebender Sohn Benjamin (12) kann seiner Mutter die Lebensfreude nicht zurückgeben. Martin steht kurz vor einer Beförderung. Allerdings machen Gerüchte über Sandras Zustand die Runde. Martin kann die Augen nicht mehr vor der Realität verschließen.
