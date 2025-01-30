Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 57
23 Min.Ab 12

Der 27-jährige Betriebswirt Benedikt hat eine linkische Art. Als er nach dem Studium seinen ersten Job antritt, wird er daher zum Mobbingopfer. Täglich drangsalieren ihn seine Arbeitskollegen. Nur Eine steht zu ihm: Benedikts Kollegin Viola hat sich in den schüchternen jungen Mann verliebt und versucht ihm zu helfen. Doch Benedikt blockt ab und spielt das Mobbing herunter. Wird Benedikt sich helfen lassen oder geht er an den Mobbingattacken zugrunde?

