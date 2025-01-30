Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe zum Dessert

SAT.1Staffel 6Folge 58
Liebe zum Dessert

Liebe zum DessertJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 58: Liebe zum Dessert

23 Min.Ab 12

Michael Seitz ist seit drei Jahren Witwer und Vater eines achtjährigen Sohnes. Der Koch lebt zusammen mit dem kleinen Tim bei seiner Schwiegermutter, in deren Hotel er auch arbeitet. Eines Tages trifft Michael die Ladendiebin Sandy - und verliebt sich in die junge Frau. Er verschafft ihr sogar einen Job im Familienbetrieb. Doch eines Tages kommt Michael durch einen dummen Zufall hinter Sandys dunkles Geheimnis: Sie muss anschaffen gehen, um ihre Schulden loszuwerden ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen