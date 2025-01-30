Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 59: Meine Terrormutter
22 Min.Ab 12
Auf den ersten Blick führt die 26 -jährige Studentin Madeleine Prinz ein fürstliches Leben. Von Mami gesponsert, lebt sie in einem Luxusapartment und genießt auch sonst alle Vorzüge - das hat allerdings einen hohen Preis. Denn Madeleines Mutter Rita kontrolliert das Leben ihrer Tochter bis in die intimsten Details und terrorisiert die junge Frau schonungslos, wann immer die nicht so funktioniert wie Rita es will. Bis Madeleine Luke (27) trifft und sich verliebt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1