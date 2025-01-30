Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn Liebe so einfach wäre

SAT.1Staffel 6Folge 73
Wenn Liebe so einfach wäre

Folge 73: Wenn Liebe so einfach wäre

22 Min.Ab 12

Die 37-jährige Grit Kemper ist seit sechs Jahren von Jan, dem Vater ihrer Kinder, geschieden. Doch ausgerechnet auf der Geburtstagsfeier ihrer Mutter schlägt der Blitz bei dem Ex-Ehepaar ein und die beiden beginnen eine heftige Affäre miteinander. Alles schön und gut, wären Jan und Grit nicht schon lange wieder in festen Händen. Jans zweite Ehefrau erwartet sogar ein Baby von ihm. Kann Grit die Finger von ihrem Ex lassen?

SAT.1
