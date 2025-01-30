Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 78: Entführung wieder Willen
23 Min.Ab 12
Bei Thomas Darnstetter (22) und Susanne van Ahlen (21) ist es die ganz große Liebe. Der einzige Haken: Der Student stammt aus einfachsten Verhältnissen - und das ist Susannes wohlhabendem Vater ein Dorn im Auge: Er will den Jungen aus der Gosse nicht an der Seite seiner Prinzessin sehen. Als sich Thomas weigert, die Beziehung zu beenden, greift der einflussreiche Bertram van Ahlen zu härteren Mitteln: Thomas verliert sein Stipendium und seine Mutter ihren Friseursalon ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1