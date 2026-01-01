Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Eltern im Rosenkrieg

SAT.1Staffel 6Folge 80
Eltern im Rosenkrieg

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 80: Eltern im Rosenkrieg

23 Min.Ab 12

Das Leben der 17-jährige Schülerin Miriam Jung dreht sich nur um Schule und Pferde - bis ihre Familie auseinanderbricht. Ihre Mutter Thea beschuldigt Ehemann Carl, eine Affäre zu haben  - ein dramatischer Rosenkrieg entbrennt. Als sich Miriams Mutter beim Duschen die Augen verätzt, weil ihr Rohrreiniger ins Shampoo gemischt worden ist, kommt die ganze traurige Wahrheit ans Licht ...

