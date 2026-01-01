Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 83: Mein Mann und die Andere
23 Min.Ab 12
Die 32-jährige Lisa Schmitt erlebt den Albtraum schlechthin: Sie erwischt ihren Mann Daniel mit einer anderen Frau! Und es kommt noch schlimmer: die junge Sissi scheint nicht nur eine Affaire zu sein, sie ist auch die Mutter ihres gemeinsamen Babys: Daniel führt ein Doppelleben. Kann sie Daniel den Rücken zukehren aber somit auch ihr gemeinsames Taxiunternehmen und gleichzeitig ihre Existenz gefährden?
