Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 84
Folge 84: Unter die Haut

22 Min.Ab 12

Ein Tattoo Studio in L.A. und ein lässiger Lifestyle - so hat sich der 36-jährige Timo Ziegler seine Zukunft vorgestellt. Doch dann stirbt sein Vater, mit dem er seit fast 20 Jahren keinen Kontakt hatte, und hinterlässt ihm seinen Bauernhof. Timo will alles verkaufen und sich so Kapital für sein neues Leben in den USA verschaffen. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein und lässt ihn seine Prioritäten neu ordnen. Vor allem, weil um die Ecke eine neue Liebe lauert.

