Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Heimkehrer

SAT.1Staffel 6Folge 90
Der Heimkehrer

Der Heimkehrer

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 90: Der Heimkehrer

22 Min.Ab 12

Die Gartenbauarchitektin Anke Behringer hatte eine kurze Affäre mit ihrem Kollegen Ralf. Sie bereut diesen Fehler zutiefst, weil sie ihren Lebensgefährten Sebastian sehr liebt. Aus Einsamkeit hat sie sich auf die Affäre mit Ralf eingelassen, weil Sebastian aus beruflichen Gründen oft im Ausland unterwegs ist. Als Anke erfährt, dass sie von Ralf schwanger ist, bricht ihre Welt zusammen. Noch ahnt sie nicht, dass ihr Leben deswegen bald in eine Katastrophe schlittert.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

