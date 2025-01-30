Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Mein Vater, ein Mörder
Als die 23-jährige Erzieherin Jasmin Wolf ihrem Vater erzählt, dass ihr Freund Felix ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, bricht ihre bisher heile Welt auf einmal zusammen: Jasmin erfährt, dass sie adoptiert wurde! Wütend über die jahrelange Lüge macht sich Jasmin auf die Suche nach ihren Wurzeln. Prompt folgt die nächste Hiobsbotschaft: Ihr leiblicher Vater sitzt wegen Totschlags im Gefängnis. Jasmins Verlobter fordert von ihr, dass sie den Kontakt abbricht ...
