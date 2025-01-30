Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 7Folge 18
23 Min.Ab 12

Seit neun Jahren belügt Supermarktverkäuferin Anna Hoffmann ihren Sohn Jonas über seinen Vater. Damit will sie den jetzt 16-Jährigen schützen, denn sein Vater sitzt wegen Totschlags im Gefängnis. Anna begreift nicht, dass ihr Sohn gerade an dieser Lüge zerbricht und sich in Drogen und Alkohol flüchtet. Eines Tages spitzt sich die Situation zu und Jonas droht Fehler seines Vaters zu wiederholen. Wird Anna noch rechtzeitig begreifen, was in ihrem Sohn vorgeht?

SAT.1
