Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Männer sind Schweine

SAT.1Staffel 7Folge 14
Männer sind Schweine

Männer sind SchweineJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Männer sind Schweine

23 Min.Ab 12

Männer sind Schweine - findet zumindest die 34-jährige Scheidungsanwältin Saskia Wolf. Sie kämpft für die Rechte ihrer ausschließlich weiblichen Mandanten und rächt sich so indirekt an ihrem Ex, der sie belogen und betrogen hat. Der einzige Mann, den Saskia noch in ihr Leben und ihr Herz lässt, ist ihr kleiner Sohn Lenny. Bis ihr neuer Nachbar Philipp Ahrends auftaucht und Saskia im Sturm erobert. Doch da ist etwas, das die frisch verliebte Anwältin nicht über Philipp weiß ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen