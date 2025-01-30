Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 12
Folge 12: 1:0 für die Liebe

32 Min.Ab 12

Dennis Bolt lebt für seine größte Leidenschaft - Fußball! Der 28-Jährige ist durch und durch Fan des FC, seit sein Vater ihn als kleinen Jungen mit ins Stadion genommen hat. Doch dann tritt Vera in das Leben des smarten Singles. Einziges Problem: Vera hasst Fußball. Für Vera will Dennis sogar den FC aufgeben. Aber ausgerechnet dieses Jahr hat der Club die Möglichkeit, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister zu werden ...

SAT.1
