Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 65: Projekt Familie
22 Min.Ab 12
Der 32-jährige Anton Kraft will um jeden Preis Vater werden. Doch dann trennt sich seine langjährige Freundin Anne von ihm, und Anton ist verzweifelt. Eine zufällige Begegnung mit der jungen Architektin Pia lässt ihn neu hoffen. Denn auch Pia wünscht sich sehnlichst ein Kind. So schließen die beiden einen Pakt: Baby ja, Gefühle und Liebeskummer nein. Dumm nur, dass der Vertrag im Vollrausch zustande kam. Noch dümmer, dass sich Anton in Pia verliebt ...
