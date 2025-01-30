Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Machofalle

SAT.1Staffel 6Folge 66
Die Machofalle

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 66: Die Machofalle

23 Min.Ab 12

Josephine Blum ist drauf und dran, ihren Traumjob bei einem angesagten Frauenmagazin zu verlieren. Ihre letzte Chance: ein Feature über Womanizer Tom Santos. Wenn der Artikel nicht zur Titelstory wird, fliegt sie. Undercover will sie den Supermacho in eine Falle locken und ihn dann öffentlich auflaufen lassen. Womit die sonst so toughe junge Reporterin allerdings nicht gerechnet hat: sie verliebt sich in den charmanten Frauenhelden ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

