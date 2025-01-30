Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 66: Die Machofalle
23 Min.Ab 12
Josephine Blum ist drauf und dran, ihren Traumjob bei einem angesagten Frauenmagazin zu verlieren. Ihre letzte Chance: ein Feature über Womanizer Tom Santos. Wenn der Artikel nicht zur Titelstory wird, fliegt sie. Undercover will sie den Supermacho in eine Falle locken und ihn dann öffentlich auflaufen lassen. Womit die sonst so toughe junge Reporterin allerdings nicht gerechnet hat: sie verliebt sich in den charmanten Frauenhelden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1