Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebesgrüße aus Kasachstan

SAT.1Staffel 6Folge 69
Liebesgrüße aus Kasachstan

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 69: Liebesgrüße aus Kasachstan

22 Min.Ab 12

Als schon ein halbes Jahr nach dem Tod ihrer Mutter eine neue Frau an der Seite ihres Vaters Ferdinand steht, ist die Unternehmensberaterin Steffi Nowak verzweifelt und entsetzt: Ferdinands Auserwählte ist ausgerechnet seine kasachische Haushälterin Olga. Steffi hat nicht nur Angst um das Herz des 51- jährigen Witwers, sondern vor allem davor, dass Olga es nur auf sein Geld abgesehen hat. Daher will sie die Beziehung sabotieren ...

