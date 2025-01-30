Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 69: Liebesgrüße aus Kasachstan
22 Min.Ab 12
Als schon ein halbes Jahr nach dem Tod ihrer Mutter eine neue Frau an der Seite ihres Vaters Ferdinand steht, ist die Unternehmensberaterin Steffi Nowak verzweifelt und entsetzt: Ferdinands Auserwählte ist ausgerechnet seine kasachische Haushälterin Olga. Steffi hat nicht nur Angst um das Herz des 51- jährigen Witwers, sondern vor allem davor, dass Olga es nur auf sein Geld abgesehen hat. Daher will sie die Beziehung sabotieren ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1